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15:35

Навальному предложил возглавить Камчатский край местный депутат

фото ЗакС политика Навальному предложил возглавить Камчатский край местный депутат

Заочную перепалку камчатских политиков и функционеров с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, ранее саркастично раскритиковавшего положение дел в одном из местных поселков, продолжил депутат местного Законодательного собрания, справедливоросс Михаил Пучковский. В разговоре с региональным ИА "Кам 24" он выразил возмущение главным образом главой Камчатки Владимиром Илюхиным, поскольку именно последний предлагал Навальному в воспитательных целях возглавить проблемное село Средние Пахачи.

"С таким же успехом я могу предложить Навальному возглавить не село на севере, а правительство Камчатки в краевом центре – вместо Илюхина. Хуже для региона точно не будет", - заявил депутат.

Свой негодующий тон он объясняет тем, что Камчатка - "не собственность Илюхина". Пучковский убежден, что жители, услышавшие своеобразную шутку Илюхина, в основной своей массе должны были найти ее неудачной.

Началось все с сюжета на канале "Навальный LIVE", в котором повествовалось о неработающей котельной, которую власти объявили готовой к эксплуатации.

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17:19    
Ну предложению Илюхина о возглавлении дальнего села явно подлое и издевательское - у Навального дела в Москве и по всей России, общефедеральные, тпоэтому и предлагать должность надо в Москве и общефедеральную, т.е. например сенатора от Камчатского края.

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