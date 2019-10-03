Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:30

В парадных Центрального района замечены уличные кондиционеры

фото ЗакС политика В парадных Центрального района замечены уличные кондиционеры

Активисты Центрального района обратили внимание на странность внутри одного из дореволюционных домов на 4 Советской улице. Кажующася нелепой, она может дорого обойтись жильцам: внутри парадной неизвестный установил уличный блок кондиционера. 

"Благодаря жуткому нагреву воздуха в парадной греется и сама кровля, а сосульки доходят почти до земли", - мрачно предсказывают скорое будущее участники дискуссии.

Во включенном состоянии, отмечают активисты, техническое устройство способно обеспечивать на общих лестницах "температуру сауны".

Происходящее ставит для них под сомнение сообщения чиновников о готовности коммунальных служб к зимнему сезону.

file2665.jpg (232 KB)

Фотография: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:54 В Адмиралтейском районе снесли бомбоубежище   2

18:22 Пивоваров уподобил актера Боярского женщине легкого поведения

17:46 Три новые станции Фрунзенского радиуса открылись для пассажиров   1

17:19 Экспертиза признала якутского шамана Габышева невменяемым   4

16:58 В петербургском штабе Навального подвели итоги муниципальных выборов

16:42 Вячеслав Макаров провел обед со школьниками   6

16:30 В парадных Центрального района замечены уличные кондиционеры

15:59 Муниципал: Бывшего депутата МО "Коломяги" отправили в колонию за мошенничество   1

15:35 Навальному предложил возглавить Камчатский край местный депутат   1

15:30 МО «Морской»: Две крепости   3

14:52 СМИ: Глава Росгидромета вынужден был уволиться после критики Путина   5

14:31 СК предъявил обвинение в вымогательстве сидельцам "Крестов", избивавшим сокамерника   1

14:08 Информация об отставке главы ФСИН подтвердилась: Путин подписал соответствующий указ   2

13:44 Петербургский штаб Навального ищет нового координатора   6

13:22 Мосгорсуд проверит законность возвращения дела "Седьмой студии" в прокуратуру

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru