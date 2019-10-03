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Новости

16:42

Вячеслав Макаров провел обед со школьниками

фото ЗакС политика Вячеслав Макаров провел обед со школьниками

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров посетил гимназию № 56 Петроградского района, где проверил организацию школьного питания и пообщался с ученикам, передает пресс-служба ЗакСа.

- Мы должны понимать, что качественная организация детского питания – это вопрос национальной безопасности, здоровья подрастающего поколения. От того, как сегодня питаются наши дети, в каких условиях они растут  и учатся, зависит наше с вами будущее, будущее нашей страны, - заявил спикер ЗакСа.

Судя по фотографиям, опубликованным на сайте петербургского парламента, Макарову устроили совместный обед с учащимися младших классов.   


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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19:09   Да, на фото хорошо видно, что...  
Его левая нога что-то не очень-то...  
Но тарелка перед ним почти пустая...  
А эта девочка так ничего и не ела...

18:20   И как хорошо видно на фото,...  
У него под столом его левая нога - гуляла,  
и есть одной девочке очень - мешала...

18:08   Как хорошо видно но фото,...  
Ел или не ел, но девочке есть - помешал!...

17:38    
А под столом сидел Кролик, которому Серафимыч кидал кости?

17:37    
Депутат объел детей?!

17:27    
Эти что ли отравились?

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