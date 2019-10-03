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16:58

В петербургском штабе Навального подвели итоги муниципальных выборов

фото ЗакС политика В петербургском штабе Навального подвели итоги муниципальных выборов

Петербургский штаб Навального подготовил развернутую статистику того, чего ему удалось добиться в ходе "умного голосования" на прошедших муниципальных выборах. В целом результаты оцениваются в положительном ключе.

Отмечается, что из 1316 поддержанных "навальнистами" кандидатов зарегистрироваться смогли 580 человек, а стать депутатами смог 361 выдвиженец. Одолеть "Единую Россию" при помощи тактики "умного голосования" удалось в 11 округах. Других муниципалитетов, где у ЕР нет формального большинства, активисты насчитали 18.

В свою очередь, жалобы "навальнистов" коснулись 26 УИКов. Ожидается, что суды по ним начнутся в самое ближайшее время.

"Наш штаб уже подготовил инструкцию о первых шагах новоизбранных депутатов, а также в процессе — первые законодательные инициативы, с которыми местные депутаты смогут выступить на заседаниях муниципальных советов и в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Новоизбранные депутаты при помощи штаба буду создавать Прекрасный Петербург Будущего", - оптимистично резюмирует сам Навальный.

Отметим, это уже не первый раз, когда политик публично выражает удовлетворение от прошедшей осенью муниципальной кампании.

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