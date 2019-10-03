Экспертиза признала якутского шамана Габышева невменяемым

Получивший федеральную известность в 2019 году якут Александр Габышев, называющий себя шаманом и планировавший пешком дойти до Москвы для изгнания из Кремля президента Владимира Путина, получил отрицательное заключение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом пишет издание "МБХ Медиа" со ссылкой на представителя "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

"Наша позиция совпадает с позицией следственных органов, а именно в том, что амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза не дает возможности дать адекватное заключение по состоянию человека — недостаточно времени и способов, чтобы дать ответ о вменяемости или невменяемости", - рассказал активист.

По его словам, скорее всего это не последняя медицинская проверка, ожидающая эксцентричного мужчину, который находится под подпиской о невыезде: необходима также стационарная экспертиза. Группа независимых экспертов для ее проведения уже сформирована.

Спецназ задержал Габышева с группой поддержки 18 сентября в Бурятии. Ему вменяют экстремистские призывы. После задержания в интернете появилось странное видео, на котором шаман утверждает, будто с ним хорошо, по закону обращаются и что он отказывается от своего визита в Москву. Многие восприняли эту речь как произнесенную под давлением. В свое походе он преодолел более двух тысяч километров.