Три новые станции Фрунзенского радиуса открылись для пассажиров

В Петербурге стали доступны для пассажиров три долгожданные станции "фиолетовой" ветки метрополитена - "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы". Последнюю открыли на несколько минут раньше раньше заявленного, около 16:46, передает портал MR7. На ней продавались посвященные знаковому для района Купчино событию жетоны.

Характерно, что губернатор Александр Беглов к создавшим оживленную очередь людям решил не выходить и проверял станции изнутри, катаясь на отдельном вагоне.

Ранее, 5 сентября, у тогда еще врио главы города "открытие" прошло неудачно. Перед дверьми станции "Шушары" он внезапно заявил о том, что во избежание неполадок и в целях безопасности пока решил запустить станции только в тестовом режиме - чтобы они работали без пассажиров.

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