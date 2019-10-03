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Новости

18:54

В Адмиралтейском районе снесли бомбоубежище

фото ЗакС политика В Адмиралтейском районе снесли бомбоубежище

Собственник земельного участка в историческом районе Коломна, расположенного на углу Витебской и Мясной улиц, оплатил ликвидацию расположенного на нем бомбоубежище, передает петербургский портал "Канонер". Речь идет о компании "Строительное управление 61-38".

Сооружение, появившееся в 1958 году, получило статус аварийного спустя ровно полвека. Позже осуществить снос владелец земли, просил у Росимущества, однако ведомство не нашло требуемых на эту цель бюджетных средств.

Будущее территории по адресу Витебская улица, 17 пока не определено. Ранее от собственника, по данным издания, звучали соображения, касающиеся строительства жилого дома.

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19:14    
Как в 41-м!...  
Винтовки - отобрали, автоматы - не дали, отбивались - сапёрными лопатками.

19:07    
А как же ядерная война?
А как же агрессивная НАТА и американское ПРО?
Зря, что ли, беснуются вечерами телевизионные мудозвоны?
Какое преступное легкомыслие!

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