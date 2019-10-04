Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

5:02

В первый день работы станции метро "Дунайская" у нее протекла крыша

фото ЗакС политика В первый день работы станции метро "Дунайская" у нее протекла крыша

В день долгожданного открытия для пассажиров трех новых станций "фиолетовой" ветки метрополитена потолок одной из них, "Дунайской", дал течь, что хорошо видно на выложенных в YouTube вечером 3 октября видеозаписях. В условиях круглосуточного дождя, шедшего в Петербурге, вода обильно лилась через крышу прямо на эскалатор.

Аналогичная судьба постигла станцию "зеленой" ветки, открывшуюся в 2018 году к чемпионату мира по футболу - "Беговую": почти сразу же обнаружилась ее неприспособленность к климатическим условиям.

Отметим, что полноценное открытие трех новых станций Фрунзенского радиуса - "Проспекта Славы", "Дунайской" и "Шушар" - удалось осуществить только со второго раза. 5 сентября руководитель города Александр Беглов к удивлению собравшихся граждан известил их о том, что в целях безопасности станции первое время будут работать в тестовом режиме и без пассажиров. Последних запустили в вестибюли только спустя месяц.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
5:02 В первый день работы станции метро "Дунайская" у нее протекла крыша

3 октября, 20:50 Навальный нашел ответные упреки к недовольному оппозицией Макарову   1

3 октября, 20:13 Главные чиновники Северодвинска захотели поднять себе зарплату

3 октября, 20:04 От Эрмитажа до станции «Шушары»: правлению Беглова год   1

3 октября, 19:53 Максим Шевченко не регистрируется "ВКонтакте" от недоверия к государству   1

3 октября, 19:48 Возьмите деньги и рожайте

3 октября, 19:24 Блогеры подписали письмо в защиту активиста Синицы, осужденного на 5 лет за твит   2

3 октября, 18:54 В Адмиралтейском районе снесли бомбоубежище   4

3 октября, 18:22 Пивоваров уподобил актера Боярского женщине легкого поведения   1

3 октября, 17:46 Три новые станции Фрунзенского радиуса открылись для пассажиров   1

3 октября, 17:19 Экспертиза признала якутского шамана Габышева невменяемым   6

3 октября, 16:58 В петербургском штабе Навального подвели итоги муниципальных выборов

3 октября, 16:42 Вячеслав Макаров провел обед со школьниками   9

3 октября, 16:30 В парадных Центрального района замечены уличные кондиционеры

3 октября, 15:59 Муниципал: Бывшего депутата МО "Коломяги" отправили в колонию за мошенничество   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru