Гребенщиков посетовал на тщетность своего заступничества за карельского историка Дмитриева

Поэт и музыкант Борис Гребенщиков, в последние годы все чаще высказывающийся на остро-социальные темы и в творчестве, и в интервью, признался в том, что российская власть по своей природе глуха к каким-либо мнениям, которые ей неудобны и невыгодны, даже если они звучат из уст знаменитых людей. В качестве печального примера лидер "Аквариума" привел попытки вытащить из СИЗО главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, к которым и он приложил свою руку.

"Я за Юрия Дмитриева старательно заступаюсь всеми силами больше двух лет. Мое мнение хоть на что-нибудь влияет, кроме того, что я могу гладить себя по животу и говорить, какой я хороший? Нет. Это не зря, потому что я должен это делать перед Богом, но совершенно не уверен, что это на что-то влияет", - пессимистично отметил он в интервью каналу OstWest.

Противоположную точку зрения знаменитый музыкант признает до крайности наивной, полагая, что у власти находятся предельно прагматичные люди, без корыстных и особо веских оснований общественному напору ни в чем не способные уступить.

"Их кроме их собственных денег и власти не интересует ничего, ничье мнение, никакие большие авторитеты. Если Господь Бог спустится и будет их просить, они просто так же его выставят с помощью полиции. Государство не озабочено судьбой своих граждан, это аксиома", - постулировал Гребенщиков.

63-летнего Юрия Дмитриева с 2016 года с небольшими перерывами держат под стражей по обвинению в разного рода "педофильских" статьях. На данный момент следствие приписывает ему сексуальное насилие над приемной дочерью. Правозащитники практически поголовно считают это расправой над свободолюбивым историком, долгие годы занимавшимся исследованием сталинских репрессий.