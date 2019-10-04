При пожаре повышенной сложности на Софийской улице эвакуировали сотрудников склада

22 рабочих эвакуировали при пожаре, вспыхнувшем рано утром 4 октября на складе, расположенном по адресу Софийская улица, 96, пишет сайт петербургского ГУ МЧС. К семи часам утра возгорание удалось локализовать. Пока ничего не говорится о наличии пострадавших.

Горело все сооружение, площадью 4,5 тысяч кв. метров.

К девяти утра ранг пожара, которому изначально был присвоен уровень сложности №3, понижен до уровня №1. На месте работают 16 машин и 66 специалистов.

Фотографии: сообщество "ДТП и ЧП Петербург"

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