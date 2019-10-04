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10:41

Нижегородскую журналистку обвинили в неуважении к власти за пост про Сталина

фото ЗакС политика Нижегородскую журналистку обвинили в неуважении к власти за пост про Сталина

Неосторожный пост в Facebook главного редактора нижегородского издания Koza.press Ирины Славиной обернулся для нее обвинением по административной статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Об этом сигнализировал в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В тексте содержалась эмоциональная реакция на появление в населенном пункте Шахунья на одном из домов мемориальной доски советскому руководителю Иосифу Сталину. Возмущенная этим обстоятельством женщина предложила переименовать Шахунью, поменяв буквы в названии города таким образом, что оно стало звучать непристойно.

Максимальное наказание, которое грозит журналистке, это 100 тысяч рублей штрафа.

Закон о неуважении к власти президент Владимир Путин подписал в 2018 году. По статистике, в основном людей "привлекают" по соответствующей статье именно за оскорбление лично главы государства.

 

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