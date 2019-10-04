Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:49

В метрополитене рассказали о числе посетивших новые станции пассажиров

фото ЗакС политика В метрополитене рассказали о числе посетивших новые станции пассажиров

Услугами открывшихся 3 октября трех новых станций "фиолетовой" ветки метрополитена воспользовались в этот день более 14 тысяч пассажиров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

Отметим, что станции "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары" открыли в буквальном смысле слова со второго раза: 5 сентября глава города Александр Беглов, приехав на открытие, внезапно объявил о необходимости открыть новые транспортные узлы только в тестовом режиме в целях безопасности.

Спустя месяц в вестибюли трех станций Фрунзенского радиуса впервые запустили горожан. В день открытия, 3 октября, потолок "Дунайской" дал сильную течь: дождевая вода хлестала прямо на эскалаторы. Официально представители метрополитена пока никак инцидент не прокомментировали.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:50 Депутат Госдумы Романов проведет рейд по купчинским рюмочным   2

13:21 Профессор Щеглов представил психологический портрет телеведущего Соловьева   2

12:59 Лимонов отождествил якутского шамана с Распутиным   1

12:23 Блогеру Синице оставили в силе пятилетний срок за твит про росгвардейцев   6

11:49 В метрополитене рассказали о числе посетивших новые станции пассажиров

11:23 Радзиховский рассказал, что его больше всего раздражает в российском государстве   1

10:41 Нижегородскую журналистку обвинили в неуважении к власти за пост про Сталина   10

10:10 При пожаре повышенной сложности на Софийской улице эвакуировали сотрудников склада   4

9:42 Гребенщиков посетовал на тщетность своего заступничества за карельского историка Дмитриева   4

5:02 В первый день работы станции метро "Дунайская" у нее протекла крыша   3

3 октября, 20:50 Навальный нашел ответные упреки к недовольному оппозицией Макарову   2

3 октября, 20:13 Главные чиновники Северодвинска захотели поднять себе зарплату

3 октября, 20:04 От Эрмитажа до станции «Шушары»: правлению Беглова год   1

3 октября, 19:53 Максим Шевченко не регистрируется "ВКонтакте" от недоверия к государству   1

3 октября, 19:48 Возьмите деньги и рожайте

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru