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Новости

12:23

Блогеру Синице оставили в силе пятилетний срок за твит про росгвардейцев

фото ЗакС политика Блогеру Синице оставили в силе пятилетний срок за твит про росгвардейцев

Отправленному на пять лет в места заключения активисту Владиславу Синице вместе со своими адвокатами не удалось обжаловать приговор, сообщил ресурс "МБХ Медиа", следивший за происходящим в зале суда.

30-летнего мужчину лишили свободы за полемический твит, в котором он допустил возможность народной мести росгвардейцам и их семьям за то, что людей на митингах постоянно избивают и задерживают без каких-либо весомых на то оснований.

Отметим, что в оказавшемся фатальным для Синицы твите содержался не призыв, а фантазия на тему. Несмотря на это, глава Росгвардии Виктор Золотов полагает, что пятилетний срок недостаточно справедлив и что нужно было дать больше.

Накануне, 3 октября, известные журналисты и блогеры подписали коллективное открытое письмо за освобождение Синицы и полную декриминализацию скандальной 282 статьи как препятствующей свободе выражения мнений.

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14:02    
Когда после фразы "обыск, госпитализация и смерть" и читаю фразу: "это прямая причинно-следственная связь", как юрист, я предполагаю, что это подпадает под статью о клевете.
А как человек, увы, моя бабушка умерла в 78, если бы описывать как было, фраза бы звучала: "собирала грибы, госпитализация и смерть", и только редкому де.б.илу пришло бы в голову установить "прямую причинно-следственную связь" с грибами.

13:33    
13-08
Дружок, поучи свою попку на горшок садиться. Бабушка-то уж точно поумней тебя была. И  детей и внука правильно воспитала. Внук сделал предположение о возможной реакции отдельных людей на насилие и не указывал старшим, в отличие от тебя, козла тупого, кому, что  и как делать.

13:25   .  
Дочирикался.

13:08    
Средняя продолжительность женщин в России меньше чем 79 лет...Да и бабушке надо было внука патриотом России воспитывать, а не её врагом...тогда бы компетентные органы и не пришли с обыском...

13:02    
12:57 Спекуляции, это когда предположения выдаются за утверждения, как в случае с обвинением Синицы. Когда же - обыск, госпитализация и смерть - это прямая причинно-следственная связь.

12:57    
12:44. Может без обыска 79-летняя бабушка умерла бы ещё раньше...Не надо спекуляций!

12:44    
Ну, ладно, Синица был неправ. Угрожать родственникам, даже преступников, нехорошо. Ну, а если посмотреть с другой стороны. В Воронеже, среди прочих, силовики решили обыскать дом юриста навальнинского штаба Данила Новикова, который уже давно не живет по адресу прописки. Когда силовики пришли в квартиру, их встретила 79-летняя Валентина Тараканова, бабушка Данила. В ходе обысков у нее изъяли планшет, подаренный внуком. Спустя четыре дня женщина умерла в реанимации от инфаркта. В первом случае - неосторожные, но пустые слова. Во втором - смерть человека.

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