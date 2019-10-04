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13:21

Профессор Щеглов представил психологический портрет телеведущего Соловьева

фото ЗакС политика Профессор Щеглов представил психологический портрет телеведущего Соловьева

Поведение телеведущего Владимира Соловьева, которого принято считать рупором государственной точки зрения по любому поводу, проанализировал профессор, доктор медицинских наук Лев Щеглов. Он обратил внимание на Twitter Соловьева, в котором его воображаемый пациент очень болезненно реагирует на критику и крайне нервно, зачастую в предельно оскорбительной форме откликается на не устраивающие его события.

"Я не могу сказать, что он олигофрен совсем. Это не в плане интеллекта, сообразительности, памяти, речи, логики формально, но, конечно же, есть характерологические и самооценочные изменения. Посмотрите в любом учебнике психиатрии, сколько уделяется места жестам, мимике, постановке тела в пространстве, отдельно описаны горделивые позы больных шизофренией", - рассудил ученый в эфире "Эха Петербурга".

По мнению Щеглова, известный телеведущий "одержим идеей величия", что не есть нормально и представляет собой личностную деформацию.

Отметим, что в конце сентября музыкант Борис Гребенщиков записал и опубликовал новую песню "Вечерний мудозвон", на которую Соловьев стал живо откликаться в своем микроблоге. В интернете доминирует мнение о том, что песня действительно посвящена именно ему, хотя никаких прямых указаний в ней нет. Произведение рисует образ беспрерывно обманывающего аудиторию пропагандиста.

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13:43    
Вот Гре.беньщиков молодец
Текст песни Борис Гр[цензура]щиков – Вечерний М
Я всю жизнь брожу по просторам
И готов еще жизнь так кружить
И кого не спроси — все несутся в такси
И никто не научит, как жить
Источник text-pesni.com
Но в центре просторов есть место
Где светло и туда все глядят
И там на совесть и честь всех научат, как есть
Детей, стариков и ребят
Вечерний мудозвон!
Вечерний мудозвон!
Подлинный труженик наших времен
Вечерний, вечерний
Вечерний мудозвон!
Вечерний мудозвон!
Честнее, правдивей и лучше всех он
Вечерний мудозвон
Он все, что закажут – расскажет
И ответит на каждый вопрос
У народа душа, но за ней ни гроша
Но зато мы утерли всем нос!
Он сияет, как новый полтинник
С него капают лосьоны и лак
И когда гопота распинает Христа
Он объяснит отчего Христос враг
Вечерний мудозвон!
Вечерний мудозвон!
Когда нужна правда – правдивей всех он
Вечерний, вечерний
Вечерний мудозвон!
Вечерний мудозвон!
Вот истинный памятник наших времен
Вечерний мудозвон
Понравился текст песни?
Оставьте комментарий ниже
Читать на сайте: https://text-pesni.com/myvsдец

13:35    
Вот Гр[цензура]ь молодец!

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