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Новости

14:51

Заподозренную в шпионаже российскую журналистку задержали в Иране

фото ЗакС политика Заподозренную в шпионаже российскую журналистку задержали в Иране

На территории Ирана задержали российскую журналистку Юлию Юзик, которую местные власти подозревают в шпионаже. Об этом стало известно исключительно со страниц Facebook близких к ситуации людей. Первой об этом сообщила родная дочь Юзик.

"Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала. В субботу будет суд, решающий её судьбу, нам же остаётся только ждать и надеяться", - написала она с аккаунта матери.

Бывший муж Юзик, Борис Войцеховский, утверждает, что посаженной в камеру женщине грозит не менее 10 лет тюремного заключения.

"Три года назад мы вместе баллотировались в Государственную Думу в команде «Открытой России». Юля смелая девушка, талантливый журналист, автор книг о женщинах-смертницах и захвате школы в Беслане", - прокомментировал задержание координатор движения "Объединенные демократы" в Петербурге Андрей Пивоваров.

Российский МИД также успел отреагировать 4 октября на резонансное событие. Его официальный представитель Мария Захарова сообщила в той же самой социальной сети, что министерство в срочном порядке пригласило иранского посла для обсуждения и прояснения конфликтной ситуации.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:24    
А Улицкая, Альбац, Шендерович, Резник не едут на задание в Иран?

15:09    
Одним членом русофобской "Открытой России" на просторах Отечества стало меньше, что хорошо...Может ещё кто из "ОР" поедет в Иран по заданию "Моссада" или ЦРУ?

14:58    
А Юзик не штатный агент израильского "Моссада", которого разоблачили доблестные стражи корпуса исламской революции?

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