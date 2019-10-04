Заподозренную в шпионаже российскую журналистку задержали в Иране

На территории Ирана задержали российскую журналистку Юлию Юзик, которую местные власти подозревают в шпионаже. Об этом стало известно исключительно со страниц Facebook близких к ситуации людей. Первой об этом сообщила родная дочь Юзик.

"Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала. В субботу будет суд, решающий её судьбу, нам же остаётся только ждать и надеяться", - написала она с аккаунта матери.

Бывший муж Юзик, Борис Войцеховский, утверждает, что посаженной в камеру женщине грозит не менее 10 лет тюремного заключения.

"Три года назад мы вместе баллотировались в Государственную Думу в команде «Открытой России». Юля смелая девушка, талантливый журналист, автор книг о женщинах-смертницах и захвате школы в Беслане", - прокомментировал задержание координатор движения "Объединенные демократы" в Петербурге Андрей Пивоваров.

Российский МИД также успел отреагировать 4 октября на резонансное событие. Его официальный представитель Мария Захарова сообщила в той же самой социальной сети, что министерство в срочном порядке пригласило иранского посла для обсуждения и прояснения конфликтной ситуации.

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