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15:31

Макаров - оппозиции: Для революций ищите страну, которую не жалко. В Петербурге и России люди за вами не пойдут

фото ЗакС политика Макаров - оппозиции: Для революций ищите страну, которую не жалко. В Петербурге и России люди за вами не пойдут

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров спустя почти двое суток после своей пылкой речи в адрес оппозиции, произнесенной им во время заседания Заксобрания, пояснил, что имел в виду, когда призывал всех несогласных с нынешней властью "не колыхать и не телебонить".

Политик уверен, ничто не дестабилизирует оппозиционеров так, как тема патриотизма. По мнению Макарова, "страна уверенно и спокойно развивается", а все сопротивляющиеся этого в упор не замечают. Однако людей, уверен чиновник, не проведешь, поэтому они за "фрондеров" и не идут. Примечательно, но два санкционированных протестных митинга, прошедших летом в столице, говорят об обратном: один из них собрал 50 тысяч человек, второй - 25.

"За этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке все «загранные» действия: колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова «телебонить» – настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста. И все это несмотря на устойчивое сопротивление со стороны абсолютного большинства людей. Я еще раз повторю свой призыв к оппозиции: для революций ищите страну, которую не жалко. В Петербурге и России люди за вами не пойдут", - цитирует умозаключения Макарова пресс-служба ЗакСа.

Напомним, во время последнего заседания городского парламента спикер в привычной для него пылкой манере раскритиковал поведение своего коллеги депутата Максима Резника, выразив крайнее недовольство его выступлением на митинге оппозиции в Москве; напомнил, что "Путин спас страну", восхвалил ЕР, сообщив, что без неё "везде был бы хаос", и под конец посоветовал всем несогласным ехать митинговать в некую вымышленную им Мумбу-Юмбу. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:30    
15:53 - комментарий мудозвона для поднятия настроения.

16:25    
Революций у властей разрешения не спрашивает...

15:53    
Много раз писал здесь на сайте, что в настоящее время в России совершенно нет революционной ситуации, нет её составляющих, нет предпосылок и тд...Чем-то наше время напоминает время народовольцев 19 века, даже не 1910-1913г. Условно верхи могут, низы хотят...Потому в среде русофобов из прозападной "пятой колоны" царит уныние и пораженческие настроения! Даже их лидеры говорят о тупике, агонии...

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