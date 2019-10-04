Суд удовлетворил иск московского метро к Навальному и оппозиционерам

Коптевский райсуд Москвы постановил взыскать со столичных оппозиционеров в лице Алексея Навального, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Юлии Галяминой, Владимира Милова и Олега Степанова 54 тысячи 747 рублей в пользу столичного метрополитена, информирует "Дождь".

"Организаторами митинга митинг согласован не был, метрополитен был вынужден привлечь своих сотрудников к работе в выходной день 27 июля", - заявлял истец.

Напомним, 1 октября этот же суд частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к представителям оппозиции, обязав их возместить убытки в размере 3,4 млн рублей - опять же - из-за протеста 27 июля. Аналогичный иск Мосгортранса был также удовлетворен.