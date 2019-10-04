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15:55

Суд удовлетворил иск московского метро к Навальному и оппозиционерам

фото ЗакС политика Суд удовлетворил иск московского метро к Навальному и оппозиционерам

Коптевский райсуд Москвы постановил взыскать со столичных оппозиционеров в лице Алексея Навального, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Юлии Галяминой, Владимира Милова и Олега Степанова 54 тысячи 747 рублей в пользу столичного метрополитена, информирует "Дождь".

"Организаторами митинга митинг согласован не был, метрополитен был вынужден привлечь своих сотрудников к работе в выходной день 27 июля", - заявлял истец.

Напомним, 1 октября этот же суд частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к представителям оппозиции, обязав их возместить убытки в размере 3,4 млн рублей - опять же - из-за протеста 27 июля. Аналогичный иск Мосгортранса был также удовлетворен.

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16:04    
16.01
Хоть руку меняй...

16:01    
Коптевский райсуд -браво! Давить прозападных мразей надо безжалостно и беспощадно!

Страница 1-ая (всего: 1)
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