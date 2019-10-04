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16:46

В Смоленске участковый узрел оскорбляющие власть картинки в соцсетях местного либертарианца

фото ЗакС политика В Смоленске участковый узрел оскорбляющие власть картинки в соцсетях местного либертарианца

Один из смоленских участковых наведался домой к члену Либертарианской партии России (ЛПР), превентивно обнаружив у него на странице "ВКонтакте" фотографии, в который узрел уничижительное отношение ко власти, поделилась с "МБХ медиа" пресс-секретарь ЛПР Дарья Петрушенко, оставив имя активиста "за кадром".

В отношении молодого человека составлен протокол по статье об оскорблении госсимволов.

"Приходил участковый, причиной визита послужил репост картинки во „ВКонтакте“ - матерное высказывание на фоне российского флага. Хотели оштрафовать за оскорбление символики", - рассказала Петрушенко.

Дата и время суда пока на данный момент неизвестны.

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17:42    
участковый пусть уличными правонарушениями займется.

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