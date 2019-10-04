Волков о деле против ФБК: Самое масштабное политическое уголовное дело в истории России

Соратник основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Леонид Волков подсчитал количество следователей, которые на данный момент занимаются уголовным делом против ФБК, - 112 человек.

"Это самое масштабное политическое уголовное дело в истории России", - утверждает Волков у себя в Telegram-канале.

В свою очередь адвокат Вадим Клювгант уверен, что так много следователей в группе - "верный признак „специального“ дела". Аналогичное их количество было лишь в "деле ЮКОСа".

"Я не утверждаю, а лишь предполагаю, что такое огромное количество следователей нужно для того, чтобы показывать объемы работы, некую особую сложность и важность дела. Однако большое количество следователей не всегда подтверждается объективными характеристиками дела", - пояснил Клювгант.

Напомним, уголовное дело об отмывании средств ФБК было возбуждено в начале августа. Сотрудникам фонда инкриминируют ч. 4 ст. 174 УК РФ (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Следователи считают, что антикоррупционная организация Навального в 2016-2018 годах "легализовала" около 75,5 млн рублей, часть которых якобы была получена преступно.

После этого, утром 12 сентября, в сети штабов и в домах у сторонников Навального начались обыски. За один этот день прошло более 150 обысков. Координаторов штабов увозили на допросы как свидетелей.

Позднее банки заморозили банковские активы у многих "навальнистов", предварительно списав со счета по 75 млн рублей.