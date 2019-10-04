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17:55

Пригожин возглавил совет медиагруппы "Патриот", цель которой - "борьба" с антироссийскими новостями

фото ЗакС политика Пригожин возглавил совет медиагруппы "Патриот", цель которой - "борьба" с антироссийскими новостями

Предприниматель Евгений Пригожин стал во главе попечительского совета медиагруппы "Патриот". Информацию об этом обнаружили "Открытые медиа".

В состав проекта вошли "Федеральное агентство новостей" (ФАН), "Народные новости", "Экономика сегодня" и "Политика сегодня". Часто эти названия всплывают, когда говорят о "фабрике троллей".

"Открытые медиа" обнаружили, что имя Пригожина впервые поставлено в одном ряду с перечисленными выше СМИ, контроль над которыми ему якобы приписывают.

"Патриот" разместится в офисе на Приморском проспекте, 78. По этому же адресу располагается жилой комплексе бизнес-класса "Лахта плаза", застройщиком которого является компания Concord Management and Consulting, принадлежащая Пригожину.

Как отмечается на сайте проекта, "на фоне развития современных технологий и интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране". 

Именно поэтому входящие в состав "Патриота" СМИ будут ежедневно постоянно распространять "информацию о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны".

Добавим, в 2017 году РБК выпустил расследование, где утверждалось, что ФАН, "Экономика сегодня", "Политика сегодня", "Народные новости" и еще 12 ресурсов входят в "фабрику медиа", которая может иметь отношение к "Агентству интернет-исследований" Пригожина.

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18:17    
Всех пригожинцев-бездельников на нары!

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