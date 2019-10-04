В Москве простились с погибшим от ранения ножом сотрудником СК

В Москве прошла церемония прощания с погибшим от удара ножом в сердце сотрудником Следственного комитета РФ Владиславом Капустиным.

"Мы провожаем нашего товарища, офицера Владислава Владимировича Капустина. Он прожил короткую, но яркую жизнь. Сразу выбрал путь служения закону - сержант милиции, следователь органов внутренних дел, прокурор, сотрудник Следственного комитета. На протяжении всей жизни он шел прямой и честной дорогой", - высказался на церемонии глава СК Александр Бастрыкин.

Руководитель ведомства отметил, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка.

Ранее Бастрыкин поручил изучить деятельность столичного отдела по работе с обращениями граждан, в котором трудился Капустин.

1 октября днем на Капустина было совершено нападение. Злоумышленник воткнул ему в грудь нож. В результате полученного ранения работник СК скончался в реанимации. Полиция задержала нападавшего: им оказался петербуржец Сергей Григорьев.

Следком возбудил дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Предположительно, Григорьев стоит на учете в психдиспансере. Мотивом для убийства он назвал отказ СК принимать его жалобу.