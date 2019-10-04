Запрет «пивнушек» имени Четырбока

Депутаты петербургского парламента рассматривают варианты ужесточения продажи алкоголя в многоквартирных домах, так как получившие свою дозу спиртного горожане, по мнению законотворцев, часто нарушают общественный порядок. Жители таких домов требуют жестких мер, а представители бизнеса просят тщательно продумать законопроект. Как прошло обсуждение инициативы, рассказывает ЗАКС.Ру.

Гости шумят

В Законодательном собрании Петербурга 4 октября депутаты обсудили закон о регулировании продажи алкоголя в жилых домах. Соответствующие поправки Государственная Дума приняла в первом чтении, напомнил глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок на заседании.

Согласно документу, алкоголь запрещается реализовывать в помещениях меньше 20 кв.м. Это касается заведений общественного питания: баров, кафе, ресторанов и буфетов. Также федеральный закон планируется дополнить пунктом о том, что каждый регион может установить дополнительные условия продажи алкоголя в розницу.

Четырбок уточнил, что пока неизвестна дата окончательного принятия закона Госдумой, Советом Федерации и президентом. Но ЗакС решил работать на опережение.

Во время обсуждения документа в комитете по законодательству участники предложили и другие меры регулирования: введение запрета на продажу спиртного после 22:00-23:00 часов для точек общественного питания, отказ от кафе и баров с алкоголем в многоквартирных домах и другие нововведения. В частности, за разные ограничений выступили представители товариществ собственников жилья.

Представитель совета многоквартирного дома на бульваре Новаторов Елизавета Скородумова рассказала про вред от «питейных заведений»: их часто посещают школьники, клиенты заведений нарушают режим тишины и дерутся. Конкретных примеров она не приводила, хотя именно их и пожелали услышать депутаты.

Парламентарий Сергей Купченко поинтересовался у Скородумовой, есть ли в ее доме «пивнуха». Ответ был отрицательный, и продолжать слушать жительницу бульвара Новаторов депутат не захотел, несмотря даже на уговоры Четырбока. Однако, выслушать жалобы владельцев квартир Купченко всё же пришлось: вне регламента слово взяла представительница многоквартирного дома на улице Лени Голикова Светлана Яничкова.

- Если мы пройдем от магазина до первого подъезда вашего дома, то мы увидим полную картину того, что нужно запретить в многоквартирных домах продавать алкоголь и пиво в любом варианте: сидеть на скамеечке или сидеть за столиком. Потому что жильцы, особенно летом, сходят с ума. Они все сидят у нас перед подъездом, подъезды у нас превращаются в туалеты, - рассказала Яничкова.

По ее мнению, магазины и общепиты с алкоголем надо убрать из всех многоквартирных домов. С такой категоричностью согласились не все депутаты. Купчино заявил, что получает жалобы как от собственников квартир, так и от честных владельцев заведений, которых терроризируют местные жители. Со ссылкой на пояснительную записку к закону он напомнил, что причина принятия документа – частое нарушение общественного порядка. За это ответственность несут полиция и исполнительная власть, добавил депутат.

- По сути дела, рассмотрением и внесением этого закона, мы хотим переложить ответственность за сохранение общественного порядка с органов внутренних дел, с органов исполнительной власти на владельцев торговых точек, - считает Купченко.

Владельцы кафе должны нести ответственность за своих посетителей, решил депутат Денис Четырбок в разговоре с ЗАКС.Ру.

- Если вы приглашаете к себе гостей в дом, и они начинают у вас шуметь, соседи же вам предъявляют претензии: «Что вы там за товарищей пригласили?». Этот же тезис может быть и здесь рассмотрен. Поскольку бизнес, это не вседозволенность, это всё-таки соблюдение каких-то правил. Если вы торгуете спиртным в нарушение закона в жилом доме, нарушаете спокойствие жильцов, то вы должны за это ответить, и именно вы за это отвечаете, - считает парламентарий.

Страх потерь

Представительница пивоваренной компании «Балтика» Полина Бородина на заседании комитета отметила, что необходимо разделение «цивилизованных форматов и псевдообщепитов». Для этого требуется выработать критерии их различия, уточнила Бородина. Она добавила, что компания готова помочь в этом органам власти. По ее мнению, установка ограничения продажи алкоголя по времени в кафе и барах не приведет ни к чему хорошему.

- Как вы подразумеваете работу улицы Рубинштейна? Извините, это символ Санкт-Петербурга сейчас стал. Это современная европейская улица с различными барами, - отметила Бородина.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру она добавила, что для решения проблем «псевдообщепитов» можно увеличить размер штрафа для предпринимателей за нарушение закона о продаже алкоголя или ввести за это уголовную ответственность. Также Бородина сообщила, что представители ресторанного бизнеса обеспокоены введением новых ограничений. По ее мнению, регионы не должны сами регулировать продажу спиртного.

- Мы категорически против возврата регионам права ограничивать общепиты, потому что все будут ограничивать, что хотят. Они будут вводить какие-то чрезмерные ограничения, нелогичные ограничения, которые реально повлияют на добросовестный бизнес. Потому что, как правило, исполняют законодательство те, кто уже сейчас работают легально, — рассказала Бородина.

Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский считает, что ограничения по времени продаже спиртного всё же могут помочь в решении проблемы. Он считает, что из небольших магазинов надо убрать отделы с алкоголем, чтобы этого не видело подрастающее поколение. По мнению алкогольного профессионала, старшее поколение «уже не спасти» - надо беспокоится о молодых. Депутат Александр Рассудов поинтересовался у Черниговского, какой возрастной ценз необходимо ввести.

- Где проведем возрастной ценз? Кого спишем, как Веню Ерофеева в конченные алкоголики и махнем на них рукой, а за остальных будем бороться? 30? 40? – спросил Рассудов.

Черниговский со ссылкой на научные исследования отметил, что грань находится на 21 году жизни. После этого возраста уже сложно изменить пристрастия человека, считает алкогольный профессионал.

При этом, господин Черниговский ничего не сказал о том, что в России с 18 лет всех юношей забирают в армию и получается, что «за Родину» в 18 умереть можно, а выпить «за Родину» нельзя.

Кроме этого, Черниговский назвал долгожданные для присутствующих на встрече цифры: сколько организация с введением закона прекратят работу и сколько людей потеряют работу. По его данным, около 700-800 заведений покинет рынок. Их объем продаж составляет около 2% от всего оборота общепитов, добавил Черниговский.

София Саттарова

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