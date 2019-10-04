В стенах Заксобрания депутаты встретились с многодетными семьями

Сегодня, 4 октября, в Мариинском дворце прошла ежегодная встреча городских чиновников с многодетными семьями, уведомляет пресс-служба ЗакСа.

Всего на мероприятие были приглашены 44 семьи, каждая из которых воспитывает от 3 до 13 детей.

С пришедшими повидались спикер Заксобрания и член Совфеда Андрей Кутепов.

"Многодетные семьи - гордость Санкт-Петербурга. От вас и от того, как мы вместе с вами воспитаем подрастающее поколение, зависит будущее России", - декламировал Вячеслав Макаров.

Специально для детей организовали театральную сценку.

Ранее, напомним, ЗакС принял внесенный губернатором Петербурга Александром Бегловым закон о выплатах девушкам, родившим первенца в 19 лет.

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