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11:25

На встрече с Зеленским Лукашенко пошутил про Путина и назвал Украину Россией

фото ЗакС политика На встрече с Зеленским Лукашенко пошутил про Путина и назвал Украину Россией

В Житомире проходит Второй форум регионов Украины и Белоруссии, на котором президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обмениваются "успехами", достигнутыми странами в различных сферах взаимодействия.

Выступая, Лукашенко оговорился и назвал Россию Украиной, однако Зеленский не стушевался и быстро поправил коллегу.

Л.: Вы знаете, Владимир Александрович, эта площадка регионов России…

З.: Украины, Александр Григорьевич.

Л.: Я испугался и подумал: неужели я "Владимир Владимирович" сказал!

З.: Слава богу, нет.

Л.: Извиняюсь.

Следует добавить, что на форуме произошел и другой курьезный случай, передает УНИАН. Пока спикер рассказывала собравшейся публике о росте экспорта между странами, Лукашенко протянул стакан с водой Зеленскому, предложив чокнуться. Жест президента Белоруссии вызвал смех зала, поэтому спикер вынуждена была прерваться и обратить внимание на то, что происходит у нее за спиной.

- И за это мы пьем водичку! - заполнил образовавшуюся паузу Зеленский.

- Что поставили, то и пьем, - отметил Лукашенко. 

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14:39   Саша  
Главное, чтобы Путин позорно не сдал 3,5 миллиона(!!!) этнических РУССКИХ и пророссийских граждан ДНР и ЛНР, хотя они в случае чего могут начать огрызаться и без помощи Москвы...Так как прошло 5,5 лет с начала противостояния, подросло новое поколение люто ненавидящее Украину и бандеровцев, в народных республиках накоплены боевая техника, боеприпасы, опыт ведения военных действий и тд. Пока руководство и элита республик, включая военных, категорически(!!!!!!!!!) настроены на интеграцию только с Россией! Всё не так просто...

12:10    
Ближайшие 3 месяца для Зеленского будут крайне опасны, возможно, смертельны...И это не преувеличение...

11:39    
У Путина сейчас полные руки КОЗЫРЕЙ по Украине, по Донбассу... Без его решения по транзиту газа через Украину или будущему ДНР и ЛНР проблемы не будут разрешены, даже при вмешательстве США, ЕС, ООН...Спектр решений у Путина огромен...Посмотрим, что будет в итоге, тем более зная, что Путин любит полутона, полумеры и тд.

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