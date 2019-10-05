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15:24

Защитники Шиеса стали агитировать в поездах, следующих мимо станции

фото ЗакС политика Защитники Шиеса стали агитировать в поездах, следующих мимо станции

Активисты, пытающиеся защищать станцию Шиес на краю Архангельской области от строительства мусорного полигона, приступили к информированию граждан в поездах. Свидетельствующую об этом видеозапись разместили в сообществе "Поморье - не помойка", где состоит уже более 30 тысяч человек.

"Местные жители и активисты уже более года противостоят этому мусорному геноциду, который кто-то очень заинтересован произвести с населением. На станции Шиес круглосуточно дежурят активисты и экозащитники со всей страны", - говорит на видеозаписи экоактивист, призывающих людей как минимум к распространению информации в социальных сетях.

Отметим, что на станции Шиес после того, как там возник палаточный лагерь, перестали останавливаться поезда: желающие поддержать активистов едут, как правило, из Урдомы. Когда один из активистов воспользовался стоп-краном с целью выйти в нужном ему месте, его избили полицейские, против него возбудили уголовное дело, и он вынужденно эмигрировал.

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