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16:15

Кирилл Рогов: В России начала действовать логика ГУЛАГа

фото ЗакС политика Кирилл Рогов: В России начала действовать логика ГУЛАГа

Политолог Кирилл Рогов, часто прибегающий к неким диагнозам внутренней политике и историческим аналогиям, на примере последних уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом, заметил, что на глазах россиян возобновляется логика сталинской репрессивной системы управления. Механизм этот, по его словам, таков, что государство обвиняет во-многом случайных людей в том, чем само потом с ними занимается.

"Нас продолжают запихивать в логики ГУЛАГа. Сталинские палачи-следователи и палачи-судьи приписывали обвиняемым самые невероятные террористические планы, чтобы оправдать тот террор, который развязало против граждан само государство", - написал специалист у себя в Facebook.

Объясняет такое положение дел Рогов общей нервной ситуацией, ощущением нелегитимности и, как следствие, стремлением легализовать "избыточное насилие".

В своих рассуждениях эксперт оттолкнулся от дел Светланы Прокопьевой, Владислава Синицы, "Сети" (организация признана террористической в РФ) и "Нового величия" (организация признана экстремистской в РФ).

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21:06    
18:45, 20:18 Респект автору.

20:18    
19:14 Ты, Саша, совсем заврался. Какие "сверх массовые(!!!!!) убийства парт. и гос. чиновников"? Есть две наиболее вероятные версии мотива убийства Кирова - "ревность к жене" и "ревность Сталина к его поддержке в партии". Большая часть обвинений в 30-е годы была грубыми измышлениями органов, для оправдания своего соцсоревнования репрессий. От них требовали выполнения планов посадок, требований крови сверху. "Съезд расстрелянных" - это съезд не поддержавших Сталина и за это уничтоженных коммунистов. Он уничтожил всех, кто знал о его трусливом поведении в октябре 1917 г:  Сталин не участвовал в решающем заседании ЦК в ночь на 25 октября (7 ноября. Твой любимый Коба - чудовище, из-за паранойи пожиравшее своих "товарищей".

19:14    
18:45. Так вы хотите сказать, что в 30-е годы абсолютно все граждане СССР были за мощный Советский Союз, социализм, Советскую власть, партию большевиков? Полная чушь! А как же тогда сверх массовые(!!!!!) убийства парт. и гос. чиновников, включая Кирова, председателей колхозов, тысячи диверсий, вредительства, саботаж??? В партии большевиков с зарождения никогда не было единства, всегда была ожесточённая борьба, усилившаяся после смерти Ленина, а в 30 годы РКП(б) реально развалилась на фракции противников единственно верного курса Сталина...Вспомните хотя бы "съезд расстрелянных", яро стремившегося сместить Сталина... Величие Сталина и заключается в том, что он в закритической ситуации удержал штурвал управления страной и сделал её великой державой во всех отношениях!

18:45    
Саша,  как всегда, привычно лжёт, во славу своего кумира-террориста. Сталин развязал Большой террор, когда власти компартии уже ничего не угрожало. Наоборот, в период реальных угроз гражданской войны, террор был направлен против врагов Советов (не будем сейчас о правомерности сопротивления этой власти) ЧК и белогвардейцы стоили друг друга в зверствах. Но в 1937 году, Сталин защищал только свою личную власть от других коммунистов, которые могли сместить его за ошибки. Нет никакого доказанного серьёзного влияния внешних разведок или эмигрантов на жизнь в стране. Всё остальное - болтовня и выдумки сталоинистов, оправдывающих свои зверства против народа перед войной.

16:55   Саша  
Великий Сталин в конце 30-х защитил социалистическое Отечество от ярых внутренних врагов, которые вели подрывную работу против курса Сталина на построение МОЩНОГО Советского Союза в индустриальном и военном плане! Даже в РКП(б) против его курса было большинство...Кто-то видел СССР лишь охапкой хвороста для розжига мировой революции, кто-то приоритет частной собственности при руководящей роли партии, кто-то отрицал вообще роль компартии итд. Помимо противников курсу Сталина внутри партии были МИЛЛИОНЫ(!!!) лютых антисоветчиков: монархисты, белогвардейцы, фашисты, попы, кулаки, уголовники-бандиты и тд. Потому репрессии в те годы стали спасением Отечества от развала и залогом будущей ПОБЕДЫ над мировым фашизмом! Просто всё оклеветано антисоветчиками, оплёвано, с ног на голову поставлено...

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