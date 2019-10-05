Покровская предложила наблюдателям провести анализ работы Горизбиркома

Член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская во время встречи "Наблюдателей Петербурга" 5 октября предложила общественникам провести собственный анализ работы ГИКа на выборах.

Покровская напомнила, что глава Центризбиркома Элла Памфилова во время заседания 25 сентября попросила Горизбирком в течение месяца проанализировать свою работу.

- Я не имею никакой информации о том, что происходит в этой сфере, - заявила Покровская.

По словам Покровской, четыре члена Горизбиркома направили обращение главе ГИК Виктору Миненко с просьбой привлечь их к работе по анализу деятельности Горизбиркома на выборах.

Член ГИКа Ольга Покровская предложила наблюдателям "провести свой альтернативный анализ работы Городской избирательной комиссии".

Напомним, что Центризбирком не единожды предъявлял претензии к качеству проведения в Петербурге муниципальных выборов. Элла Памфилова заявляла прямо, что депутаты Госдумы, курирующие отдельные районы города, Михаил Романов и Евгений Марченко и Сергей Вострецов напрямую вмешивались в ход выборов. Обвинен в этом был и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который с гордостью согласился с этими претензиями.

Елена Владыкина

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