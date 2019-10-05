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17:30

Галина Культиасова: на "дачных" участках не было массовых нарушений

фото ЗакС политика Галина Культиасова: на "дачных" участках не было массовых нарушений

Координатор общественной организации "Наблюдатели Петербурга" Галина Культиасова во время встречи общественников 5 октября заявила, что в день выборов 8 сентября на "дачных" участках в Псковской и Ленинградской областях не было массовых нарушений.

При этом наблюдатели фиксировали "массовое принуждение к голосованию": избирателей подвозили на автобусах и обзванивали.

Горизбирком открыл участки в Псковской и Ленинградской областях для проведения выборов губернатора Петербурга. Центральная избирательная комиссия не раз критиковала создание участков за пределами города.

Елена Владыкина

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