Галина Культиасова: Выборы 2019 года - одни из самых "грязных" в Петербурге

Координатор общественной организации "Наблюдатели Петербурга" Галина Культиасова во время встречи наблюдателей 5 октября заявила, что минувшие выборы в Петербурге были одними из самых "грязных" в городе.

По мнению Культиасовой, нарушений на выборах в 2019 году было больше, чем во время голосования пять лет назад.

Напомним, что Центризбирком не единожды предъявлял претензии к качеству проведения в Петербурге муниципальной кампании. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла прямо, что депутаты Госдумы, курирующие отдельные районы города, Михаил Романов и Евгений Марченко и Сергей Вострецов напрямую вмешивались в ход выборов. Обвинен в этом был и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который с гордостью согласился с этими претензиями. Памфилова говорила также о том, что больше всего усилий она и ее подчиненные потратили на попытки противостоять нарушениям в ходе петербургских муниципальных выборов.

Елена Владыкина