Явлинский сетует на бессодержательность протестных митингов

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский все более скептически оценивает московские акции протеста, несмотря на то, что, по его словам, с середины июля в каждой из них лично участвует. В его представлении, численность демонстрантов неуклонно снижается по причине того, что не сформулирован внятный план действий для оппозиции: "60 тысяч и 20, ну вот вам и все".

"Люди приходят туда услышать что-нибудь, чтобы им рассказали, что дальше, какой следующий шаг, куда будем двигаться, как надо делать, чего требуем, что хотим. А что? Технически там трудно что-либо услышать, а уж содержательно – там просто ничего этого нет. Там концерт, выступление певцов. Ну и все. Вот поэтому люди разочаровываются", - отметил он в эфире "Эха Москвы".

При этом, по мнению политика, на улицах и площадях собираются очень достойные люди по призыву таких же достойных людей.

Летние акции протеста начались с главного слогана "допускай" (до выборов в Мосгордуму) и переросли в движение "отпускай" (заключённых активистов).

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