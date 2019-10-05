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18:20

Явлинский сетует на бессодержательность протестных митингов

фото ЗакС политика Явлинский сетует на бессодержательность протестных митингов

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский все более скептически оценивает московские акции протеста, несмотря на то, что, по его словам, с середины июля в каждой из них лично участвует. В его представлении, численность демонстрантов неуклонно снижается по причине того, что не сформулирован внятный план действий для оппозиции: "60 тысяч и 20, ну вот вам и все".

"Люди приходят туда услышать что-нибудь, чтобы им рассказали, что дальше, какой следующий шаг, куда будем двигаться, как надо делать, чего требуем, что хотим. А что? Технически там трудно что-либо услышать, а уж содержательно – там просто ничего этого нет. Там концерт, выступление певцов. Ну и все. Вот поэтому люди разочаровываются", - отметил он в эфире "Эха Москвы".

При этом, по мнению политика, на улицах и площадях собираются очень достойные люди по призыву таких же достойных людей.

Летние акции протеста начались с главного слогана "допускай" (до выборов в Мосгордуму) и переросли в движение "отпускай" (заключённых активистов).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:56    
В этом вопросе Явлинский прав! Так как московские митинги оторваны от объективной реальности, они надуманны, искусственны! Так как в России сейчас совершенно нет революционной ситуации, нет движущих сил революции-РЕВОЛЮЦИОННОГО КЛАССА, нет революционных партий, нет достойного лидера уровня Ленина и тд. А главное куда организаторам звать народ на митингах???????????? Ленин звал к СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ революции, социализму, к власти трудового народа и тд. А Навальный реально может позвать только лес тырить в Кировской области...

18:38    
Если на митинге не выступил Явлинский или Вишневский, то он считается несодержательным?!

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