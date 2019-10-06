"Коммунисты России" поприветствовали уничтожение портретов Шварценеггера

Исчезновение изображений, на которых запечатлен американский киноактер Арнольд Шварценеггер, из Александровского сада, вызвало теплую реакцию в стане партии "Коммунисты России".

"Этот состарившийся актеришка и политик был одним из символов холодной войны и антисоветчины. Воспитанник Рейгана, он всегда презирал Россию, прославлял бездушных роботов, и все истинные патриоты Отечества ненавидят его!", - говорится в заявлении руководителя петербургской партийной ячейки, Сергея Малинковича.

Крупный городской политик всячески приветствует действия сотрудников "Водоканала". Он гордится ими, не допустившими надругательства над некими исконными петербургскими ценностями и пресекшими "русофобию".

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