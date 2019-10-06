В РПЦ предпочли изучение старославянского языка английскому

Протоиерей Дмитррий Смирнов, известный своими оригинальными взглядами на институт брака и роль женщин в обществе, выразил сожаление в связи с тем, что детям с самых малых лет прививаются иностранные наречия: "ребеночек не успел родиться - уже английскому учат". По его мнению, это далеко не самый лучший выбор. Лучше, в его представлении, говорить на церковнославянском.

"А современный язык - это ненастоящий, там половина аглицизмов - все же щеголяют... Вместо коробки для еды "фудбокс" говорят в самолете. "Все ли получили фудбоксы?" Привет, я что, в Америку лечу?", - цитирует его "Интерфакс".

Не устраивает Смирнова русский язык как язык газет и других СМИ. Он не собирается под него "подстраиваться", в то время, как на старославянском, по его оценке, не написали "ни одной плохой книги".