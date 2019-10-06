Кадырова наградили за развитие парламентаризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров, накануне, 5 октября, отметивший 43-летие, получил в качестве новой награды медаль за вклад в развитие отечественного парламентаризма, о чем говорится на сайте чеченского правительства.

"За прошедшие 10-15 лет вы своим трудом, своим энтузиазмом под руководством замечательного главы республики совершили героический подвиг. Подвиг, который сделал из разрушенного города город-сказку, город-сад", - отметил. в числе прочего, при вручении награды член верхней палаты Федерального собрания Вячеслав Тимченко.

По словам Тимченко, он исполнил волю своего непосредственного начальника, Валентины Матвиенко, которая сочла процедуру крайне "почетной и ответственной".

Кадыров имеет звание героя России и медаль ордена "за заслуги перед Отечеством" 4 степени. Кроме того, он обладает статусом академика.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.