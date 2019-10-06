"Справедливая Россия" увеличила число депутатов в региональном совете

Избранные от «Справедливой России» депутаты провели встречу по результатам прошедших выборов. Мерлприятия прошло в отеле «Амбассадор» 6 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член бюро «Справедливой России» в Петербурге Илья Шмаков сообщил, что в региональный совет депутатов вошли девять человек. Это депутат Государственной Думы Олег Нилов, парламентарии петербургского Законодательного собрания Надежда Тихонова, а также муниципальные депутаты Илья Шмаков, Нэлли Вавилина, Геннадий Трусканов, Сергей Федоров, Максим Тихонов, Виктория Долгицер и Павел Брагин. Председателем совета избрали Шмакова, сообщил сам муниципальный депутат в разговоре с ЗАКС.Ру.

Напомним, ранее в региональный совет депутатов партии входило пять человек. В сентября 2019 года в муниципалитеты Петербурга избралось 108 представителей «Справедливой России», это почти в три раза больше, чем на муниципальных выборах 2014 года.

София Саттарова

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