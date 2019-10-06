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17:09

Белковский: В России отсутствует культура ухода в отставку по этическим причинам

фото ЗакС политика Белковский: В России отсутствует культура ухода в отставку по этическим причинам

Политолог Станислав Белковский экстраполировал скандал вокруг сомнительного свойства переговоров между украинским и американским президентами на российские реалии, отметив, что в подобной ситуации сама мысль об импичменте и тем более добровольной отставке отвестственного лица попросту не пришла никому бы в голову. Таковы, констатировал он, отечественные политические нравы: и "сверху", и "снизу" привыкли к тому, что политика - дело грязное.

"У нас воруют миллиардами, убивают людей, и это не приводит ни к каким импичментам и отставкам политиков вообще, поскольку в России отсутствует институт политической ответственности. Всегда возникает вопрос, а должен ли чиновник уйти в отставку, если он не несёт прямой ответственности за какой-то прокол в его ведомстве", - рассудил публицист в эфире "Эха Москвы".

На поставленный вопрос у него имеется категорический и ясный ответ: если в чьем-то ведомстве случился скандал, необходимо освобождать место его руководителя для нового человека.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский, благодаря появившемуся "сливу", обговорили важный для американского президента политический вопрос: Трамп намекал на необходимое ему судебное преследование сына своего политического конкурента и не получил в ответ никаких возражений.

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18:25    
17:18 Не Горбачёв создал сверхмонополизированную систему экономики, не выдержавшую перегрева гонки вооружений при падении цен на нефть. И федерацию из национальных республик создал не он. И национальные элиты, в виде республиканских компартий, не он выращивал. Глыба уже была с червоточиной, которую проточили любительницы бриллиантов, вроде Галины Брежневой.

17:18    
Не всегда новый человек лучше старого!!! Один пример национал-предателя СССР Горбачёва чего стоит...Молодой, новый...Но при старых Брежневе, Андропове, Черненко Советский Союз стоял как глыба, а при новом, молодом Горбачёве развалился...

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