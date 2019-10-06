Белковский: В России отсутствует культура ухода в отставку по этическим причинам

Политолог Станислав Белковский экстраполировал скандал вокруг сомнительного свойства переговоров между украинским и американским президентами на российские реалии, отметив, что в подобной ситуации сама мысль об импичменте и тем более добровольной отставке отвестственного лица попросту не пришла никому бы в голову. Таковы, констатировал он, отечественные политические нравы: и "сверху", и "снизу" привыкли к тому, что политика - дело грязное.

"У нас воруют миллиардами, убивают людей, и это не приводит ни к каким импичментам и отставкам политиков вообще, поскольку в России отсутствует институт политической ответственности. Всегда возникает вопрос, а должен ли чиновник уйти в отставку, если он не несёт прямой ответственности за какой-то прокол в его ведомстве", - рассудил публицист в эфире "Эха Москвы".

На поставленный вопрос у него имеется категорический и ясный ответ: если в чьем-то ведомстве случился скандал, необходимо освобождать место его руководителя для нового человека.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский, благодаря появившемуся "сливу", обговорили важный для американского президента политический вопрос: Трамп намекал на необходимое ему судебное преследование сына своего политического конкурента и не получил в ответ никаких возражений.