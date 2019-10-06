В Москве помянули жертв советских репрессий

Акция памяти жертв политических репрессий, осуществленных в советский период отечественной истории, под названием "Бессмертный ГУЛАГ" прошла у Соловецкого камня в Москве, передает ресурс "МБХ Медиа". Особенностью мероприятия в 2019 году стало акцентирование внимания ее участниками на так называемом "московском деле" - касающемся преследованию преимущественномолодых людей, выходивших на уличные акции протеста минувшим летом.

В акции приняли участие сопредседатель партии "Парнас", историк Андрей Зубов, политик Андрей Нечаев, активисты Мария Алехина и Дмитрий Энтео.

Акция вынужденно приобрела характер одиночных пикетов после того, как столичная мэрия отказалась согласовать полномасштабный митинг на проспекте Сахарова.