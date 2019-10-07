Кремль рекомендовал губернаторам "плакать" на публике для победы на выборах

Еще до начала сентябрьских выборов в аппарате главы государства была разработана стратегия, согласно которой должны были действовать провластные выдвиженцы, информируют "Ведомости". "Натаскать" будущих губернаторов было поручено политтехнологам, которых превентивно подготовили на специальных семинарах.

"Еще до выборов вице-губернаторам на семинаре говорили, что надо больше работать в соцсетях, больше „работать с народом“ - условно переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать", - поделился с изданием близкий к Кремлю источник.

В качестве наглядного примера действенности данной манеры поведения он привел врио губернатора Забайкалья Александра Осипова, который после выборов отбросил приставку "врио", набрав 90% голосов жителей региона благодаря своей "искренности" - слезам на публике.

Ошибки предвыборных кампаний разбирались на примере выборов в Мосгордуму. Например, неправильно было представителям "Единой России" участвовать в электоральном процессе в качестве самовыдвиженцев.

"В Москве большое число деятелей культуры, которые лояльны власти, их можно было выдвинуть, и они могли бы пройти за счет своей известности", - отметил собеседник "Ведомостей".

На выборах в МГД, напомним, впервые за долгое время оппозиции удалось занять 20 мест из 45.