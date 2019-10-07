Адвокат: Следствие по делу Политковской "спит"

Адвокат семьи журналистки Анны Политковской Анна Ставицкая в беседе с "Интерфаксом" рассказала, что процесс разбирательства по делу о её убийстве застопорился и "спит", и единственное, что делают следователи - "продлевают сроки следствия".

В последний раз следствие контактировало с потерпевшими весной 2019 года, когда семья журналистки ходатайствовала о допросе эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Однако его так и не вызвали на допрос. Ставицкая напомним, что согласно одной из версий Закаев и Борис Березовский могли быть причастны к организации убийства.

"Но потерпевшие с этой версией не согласны, а о других нам не известно", - отметила Ставицкая.

Журналист "Новой газеты" была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Присяжные вынесли обвинительный вердикт пяти подсудимым. Организаторами преступления признаны Лом-Али Гайтукаев и бывший рубоповец Сергей Хаджикурбанов. Следствие так и не выяснило заказчика преступления. Организатором преступления суд счел экс-сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова.