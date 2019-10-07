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Новости

10:42

Беглов поведал о планах развития метро в течение ближайших 5 лет

фото ЗакС политика Беглов поведал о планах развития метро в течение ближайших 5 лет

Петербургский градоначальник Александр Беглов поделился планами развития сети городской подземки на ближайшие пять лет. Ожидания губернатора опубликованы на его странице "ВКонтакте", впрочем, однако, сообщение не содержит ни одной даты.

В первую очередь, отметил Беглов, сейчас идут работы на двух новых станциях Красносельско-Калининской линии - "Путиловской" (с переходом на "Кировский завод") и "Юго-Западной".

"Согласно проекту, за станцией «Юго-Западная» оставим задел под сооружение соединительной ветки с новым перспективным электродепо «Красносельское»", - сообщил Беглов.

Далее, отчитался губернатор, на Лахтинско-Правобережной будут открыты станции "Горный институт" и "Кудрово". В первом случае уже вовсю идет стройка, второй находится на предпроектной стадии, разрабатывается проект планировки территории.

Также продлят и Невско-Василеостровскую ветку после "Беговой": там появятся "Туристская" и "Шуваловский проспект".

Наконец, на Фрунзенско-Приморской линии откроят "Шуваловский проспект - 2": там будет будет переход на Невско-Василеостровскую линию.

Вместе с тем, своей очереди ждут вторые вестибюли "Василеостровской" и "Балтийской". Своего "часа" ждет и многострадальная "Театральная": прошлой зимой там бастовали прокладчики пути из-за задержек по зарплатам.

"Все местоположения новых станций были выбраны с учетом развития жилой застройки и потребностей жителей Красносельского, Приморского, Василеостровского районов, жителей Кудрово в части транспортного обеспечения", - подытожил Беглов.

Не так давно с третьего раза ввели в эксплуатацию три новые станции Фрунзенского радиуса. Впрочем, на "Дунайской" в первую же ночь протекла крыша.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:53    
11-20 Как заметно деградировали умственно представители "оппозиции" ! Не умея ничего делать, только стоять с плакатиком по проплаченному поводу, даже не понимая смысла написанного на плакатике, лишились заработка. Уже им почти не платят из-за нулевой эффективности "акций". Что делать ? По инерции излить желчь и дерьмо, даже бесплатно.

12:52   Витька  
Планы на то планами и являются, о конкретных датах говорить рано.  Недавнее открытие трех станций показало, что "начало положено". У нас действительно есть "трудные районы", через которые ПОКА (!) не проходит артерия метрополитена. Ключевое слово "пока" )

12:27   Мария  
Еще же коричневая ветка появится. Понятно, что по щелчку пальца не построят все, но, например,Путиловская, Театральная в работе уже, по-любому откроют скоро. Беглов же говорил, что за пять лет около семи новых станций запустят.

12:06    
ЭТОТ УМНЫЙ запамятовал что В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ нет и не будет МЕТРО до его конца

11:20    
10.58
Вы-продукт своего времени, у которого срок годности уже истёк..

10:58    
Город развивается, что замечательно! Инженеры и рабочие создают благо для Питера! Это не то что бездельники из прозападной "пятой колонны" с дурацким плакатиком на М.Садовой простаивают днями, прожигая впустую жизнь!

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