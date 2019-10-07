Беглов поведал о планах развития метро в течение ближайших 5 лет

Петербургский градоначальник Александр Беглов поделился планами развития сети городской подземки на ближайшие пять лет. Ожидания губернатора опубликованы на его странице "ВКонтакте", впрочем, однако, сообщение не содержит ни одной даты.

В первую очередь, отметил Беглов, сейчас идут работы на двух новых станциях Красносельско-Калининской линии - "Путиловской" (с переходом на "Кировский завод") и "Юго-Западной".

"Согласно проекту, за станцией «Юго-Западная» оставим задел под сооружение соединительной ветки с новым перспективным электродепо «Красносельское»", - сообщил Беглов.

Далее, отчитался губернатор, на Лахтинско-Правобережной будут открыты станции "Горный институт" и "Кудрово". В первом случае уже вовсю идет стройка, второй находится на предпроектной стадии, разрабатывается проект планировки территории.

Также продлят и Невско-Василеостровскую ветку после "Беговой": там появятся "Туристская" и "Шуваловский проспект".

Наконец, на Фрунзенско-Приморской линии откроят "Шуваловский проспект - 2": там будет будет переход на Невско-Василеостровскую линию.

Вместе с тем, своей очереди ждут вторые вестибюли "Василеостровской" и "Балтийской". Своего "часа" ждет и многострадальная "Театральная": прошлой зимой там бастовали прокладчики пути из-за задержек по зарплатам.

"Все местоположения новых станций были выбраны с учетом развития жилой застройки и потребностей жителей Красносельского, Приморского, Василеостровского районов, жителей Кудрово в части транспортного обеспечения", - подытожил Беглов.

Не так давно с третьего раза ввели в эксплуатацию три новые станции Фрунзенского радиуса. Впрочем, на "Дунайской" в первую же ночь протекла крыша.

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