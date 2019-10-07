Жительниц Амурской области оштрафовали за распространение фейков в WhatsApp

Т. Тоушкину и Е. Селезневу, проживающих в Амурской области, оштрафовали каждую на 15 тысяч рублей по закону о распространении фейковых новостей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП), передает "МБХ медиа".

Вина женщин состояла в том, что они обе рассылали в группах мессенджера WhatsApp информацию о заражении почвы в Селемджинском районе цианидом, причин6ой которого стал обильный паводок.

Тоушкина растиражировала данные сведения в группе "Наша семья", Селезнева - в "Проблемы района. Наболевшее". Как говорится в поставновлениях суда, женщины разместили свои посты в период действия режима ЧС, "чем создали угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности".

Тоушкина и Селезнева признались, что они лишь перепостили сообщения, опубликованные в других группах, так как "переживали за своих родственников", проживающих в затопленных районах. Вину они признали.

Владимир Путин подписал закон о распространении фейковых новостей в марте 2019 года. Санкции по данной статье - штрафы до полутора миллиона рублей или административный арест на несколько суток.