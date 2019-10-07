Допустимые траты для людей из списка экстремистов хотят приравнять к прожиточному минимуму регионов

Росфинмониторинг подготовил поправки в законодательство, согласно которым предлагается приравнять траты, допустимые для людей из списка террористов и экстремистов, к величине регионального прожиточного минимума, пишет «Коммерсантъ».

О предлагаемых изменениях стало известно из ответа управления администрации президента на запрос главного редактора Roem.ru Юрия Сидонова. Журналист предлагал повысить лимит суммы, которую фигуранты списка могут получать и тратить ежемесячно. Пока включенные в перечень люди могут получать не более 10 тысяч рублей из своей зарплаты на одного члена семьи.

Согласно поправкам Росфинмониторинга, лицам из перечня дадут право получать и тратить зарплату в «размере, не превышающем величину прожиточного минимума». Проект пока находится на межведомственном согласовании. Правозащитники опасаются, что эти поправки кому-то улучшат жизнь, а кому-то могут навредить.

«Для [включенных в перечень] москвичей станет получше – там минимум установлен в размере больше 17 тысяч. А, например, тамбовцам станет хуже, там минимум даже меньше 10 тысяч», – пояснил аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Он напомнил, что человека могут включить в перечень террористов и экстремистов до суда, даже до предъявления обвинения – просто по «подозрению» следователя. При этом следствие может длиться годами, а поводом для него могут стать и посты в соцсетях.

Оказавшаяся в списке псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую подозревают в оправдании терроризма из-за статьи о взрыве в УФСБ Архангельска, сообщила, что получает ежемесячно не фиксированную зарплату, а гонорары за материалы. «А их государство зарплатой не считает, так что я даже положенные мне 10 тысяч не могу снять», – сказала она. Еще одна подозреваемая в оправдании терроризма из-за комментариев в соцсетях, жительница Карелии Екатерина Муранова, рассказала, что не могла снять деньги с заблокированных счетов, в том числе потому, что банк не счел достаточным основанием для этого необходимость покупать еду и болезнь ее ребенка.