Шлосберга допросили в псковском СК по делу журналистки Прокопьевой

Некоторое время назад псковский политик Лев Шлосберг освободился после допроса в региональном отделении Следственного комитета, куда его приглашали в рамках разбирательства по делу об оправдании терроризма, возбужденного в отношении местной журналистки Светланы Прокопьевой.

"Следователя интересовали мои отношения со Светланой Прокопьевой и другими людьми, упомянутыми в деле, имена которых не могу назвать из-за взятой у меня подписки о неразглашении", - поделился некоторыми деталями Шлосберг у себя в Facebook.

По словам Шлосберга, согласно закону отказаться от дачи подписки о неразглашении невозможно. На данный момент следствие продолжается, однако обвинений Прокопьевой пока не предъявлено.

"Общественную кампанию защиты Светланы необходимо продолжать. Светлана не совершала преступления, и все силы общества необходимо направить на публичные доказательства ее невиновности", - констатировал "яблочник".

Добавим, ранее сегодня РБК опубликовал материал, посвященный проведенным по делу Прокопьевой экспертизам. Заказывал проверку Роскомнадзор. Так, признаком оправдания терроризма в ее тексте про теракт в здании ФСБ в Архангельске лингвисты и психологи назвали указание на несоблюдение "прав и свобод граждан" в России, сравнение взорвавшего себя подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

На защиту Прокопьевой встали "Репортеры без границ" и Совет по правам человека. Ее жалобу на давление со стороны государства в настоящее время рассматривает ЕСПЧ. В российских судах ей грозит до семи лет лишения свободы.

20 сентября журналистка приобрела статус обвиняемой.