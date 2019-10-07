Путин собрал грибы в сибирской тайге накануне дня рождения

Президент Владимир Путин, накануне своего 67-й дня рождения, отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин за время прогулки по тайге успел подняться на вершину горы, полюбоваться рекой Енисей, устроить с Шойгу пикник у костра. Также президент собирал грибы, передает РИА «Новости», а Шойгу выкопал куст брусники. Путин посоветовал министру посадить куст на даче.

В качестве сувенира Путин взял из тайги шишку. Шойгу во время прогулки заметил, что Москве нужен такой же чистый воздух, как в лесу, на что президент сказал, что к этому надо стремиться. День рождения Путин собирается провести на природе, в кругу семьи.

7 октября Путину исполняется 67 лет. Он стал президентом в 2000-м году, на 48-м году жизни.

Путин часто выбирает берега Енисея для отдыха. Так, он неоднократно ездил в Тыву на рыбалку. Исключение составил 2018 год, когда президент гулял по Енисею с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, любуясь красотами: прогулка носила «природный, видовой» характер.

Фото: пресс-служба Кремля

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