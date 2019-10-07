Замглавы администрации МО «Народный» приговорили к условному сроку за мошенничество

Куйбышевский суд Петербурга приговорил замглавы местной администрации МО «Народный» Кирилла Соловьева к 2,5 годам условно по делу о мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд признал Соловьева виновным в двух эпизодах нарушения ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его обвиняли в хищении более 2 млн рублей с помощью компании «Чистерра»: во время исполнения контракта по уборке и содержанию территорий округа и при работах по благоустройству, когда фирма была субподрядчиком.

Соловьев признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Соловьева отправили под арест в СИЗО в декабре 2018 года. Гендиректор «Чистерры» Константин Попов был помещен под домашний арест.