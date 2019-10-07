Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

12:41

Замглавы администрации МО «Народный» приговорили к условному сроку за мошенничество

фото ЗакС политика Замглавы администрации МО «Народный» приговорили к условному сроку за мошенничество

Куйбышевский суд Петербурга приговорил замглавы местной администрации МО «Народный» Кирилла Соловьева к 2,5 годам условно по делу о мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд признал Соловьева виновным в двух эпизодах нарушения ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его обвиняли в хищении более 2 млн рублей с помощью компании «Чистерра»: во время исполнения контракта по уборке и содержанию территорий округа и при работах по благоустройству, когда фирма была субподрядчиком.

Соловьев признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Соловьева отправили под арест в СИЗО в декабре 2018 года. Гендиректор «Чистерры» Константин Попов был помещен под домашний арест.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:31    
А глава был не в курсе проделок зама?

12:45    
Тебя посодют, а ты не воруй.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:16 Суд отказал членам ОНК в иске против СИЗО "Кресты" из-за прерванной беседы с арестантом

14:45 Ежегодно выбрасываемой в РФ еды хватило бы, чтобы накормить 30 млн человек

14:39 Редактор "Север. Реалии" стоит в пикете у Гостиного двора в поддержку Прокопьевой

14:24 Особняк Челищева отдадут по программе "Аренда памятника за 1 рубль"

14:20 Песков: Путин в курсе дела Прокопьевой, но это не его тема

13:42 Кирилл Вышинский стал исполнительным директором ИА "Россия Сегодня"   1

13:41 Хоккеист Овечкин пожелал россиянам, чтобы Путин оставался у руля как можно дольше   3

13:32 Суд Дагестана отменил решение о продлении ареста журналисту "Черновика"

13:20 Российская журналистка пребывает в заточении в Иране из-за проблем с визой   1

12:46 За год у петербуржцев на 5% выросла зарплата

12:41 Муниципал: Замглавы администрации МО «Народный» приговорили к условному сроку за мошенничество   2

12:34 Митинг против отмены маршруток в Петергофе «подвинули» из-за флэшмоба бюджетников

12:23 Путин собрал грибы в сибирской тайге накануне дня рождения   7

12:10 Шлосберга допросили в псковском СК по делу журналистки Прокопьевой

11:40 Белых: Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно тысячу лет

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru