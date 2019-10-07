Суд Дагестана отменил решение о продлении ареста журналисту "Черновика"

Верховный суд Дагестана отменил решение о продлении ареста редактору газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву по делу о финансировании терроризма, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Арсена Шабанова.

По словам Шабанова, ходатайство следствия о продлении ареста направлено на новое рассмотрение в Советский суд Махачкалы. Гаджиев останется под арестом до этого заседания. Рассмотреть ходатайство заново должны до 17 октября.

Гаджиева задержали в июне по обвинению в финансировании терроризма. Дело связано с благотворительным фондом «Ансар», который в свою очередь связывают с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским, которого считают вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Адвокат Гаджиева сообщал, что его подзащитного задержали по подозрению в переводе денег на счета проповедника.

Главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев назвал обвинения «абсурдными», а арест журналиста – «попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их».