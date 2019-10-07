Песков: Путин в курсе дела Прокопьевой, но это не его тема

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин имеет представление о деле об оправдании терроризма против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, однако каким-либо образом влиять на его исход не может, так как это не входит в его обязанности, передает РИА "Новости".

"В данном случае это не вопрос, который касается президента. Он в курсе, но это не тема для президента", – заявил Песков во время ежедневного брифинга.

20 сентября журналистка приобрела статус обвиняемой.

В защиту Прокопьевой высказались "Репортеры без границ" и президентский Совет по правам человека. Ее жалобу на давление со стороны государства в настоящее время рассматривает ЕСПЧ. Журналистке грозит до 7 лет заключения.