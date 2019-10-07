Особняк Челищева отдадут по программе "Аренда памятника за 1 рубль"

Особняк Челищева на Вознесенском проспекте, 36, лит. А, выставили на торги в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль», сообщили в комитете имущественных отношений Петербурга.

Здание выставило на торги ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственное комитету. Начальная цена аукциона - ежемесячная величина арендной платы, 2,666 млн рублей без учета НДС. Аукцион состоится 7 ноября на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

Победитель аукциона получит право заключить долгосрочный договор аренды здания на 49 лет, при этом он будет обязан восстановить памятник в течение первых семи лет. После этого арендатор получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за квадратный метр.

Особняк Челищева – это четырехэтажное каменное здание с атриумом площадью более 7 тысяч квадратных метров, построенное в середине XVIII века. Признано памятником регионального значения.