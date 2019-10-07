Редактор "Север. Реалии" стоит в пикете у Гостиного двора в поддержку Прокопьевой

Редактор «Север. Реалии» Татьяна Вольтская проводит одиночный пикет в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой у Гостиного двора, сообщает «Лениздат» в Telegram-канале.

Прокопьева держит в руках плакат с надписью «Я/Мы Светлана Прокопьева» и кратким описанием ее дела. В тексте напоминается, что Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе дела Прокопьевой, но не считает его касающимся главы государства.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за колонки в «Псковской ленте новостей». В материале журналистка рассуждала о мотивах подростка, который устроил взрыв у дверей здания ФСБ в Архангельске. 20 сентября журналистке предъявили обвинение.

В защиту Прокопьевой высказались «Репортеры без границ» и президентский Совет по правам человека. Ее жалобу на давление со стороны государства рассматривает ЕСПЧ.