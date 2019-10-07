Суд отказал членам ОНК в иске против СИЗО "Кресты" из-за прерванной беседы с арестантом

Колпинский суд Петербурга отказал в удовлетворении иска сотрудников Общественной наблюдательной комиссии Яны Теплицкой и Романа Ширшова против следственного изолятора «Кресты», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Теплицкая и Ширшов обжаловали действия сотрудников СИЗО, которые прервали их разговор с фигурантом дела о теракте в метро Петербурга Аброром Азимовым в апреле 2018 года. Азимов начал рассказывать о пытках в «секретной тюрьме» и успел сообщить, что его приковывали наручниками к трубе и били током. При этом сотрудники ФСИН сослались на то, что правозащитники имели право говорить с подозреваемым только об условиях содержания в изоляторе.

В августе схожий иск подали члены ОНК Москвы к СИЗО «Лефортово». Тогда поводом стало то, что сотрудники изолятора прервали их беседу с фигурантом дела о попытке подстроить крушение «Сапсана».